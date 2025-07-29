نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد المباراة التي تجمع بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-26.

ويستضيف ملعب كاي تاك بمدينة هونج كونج، القمة الإنجليزية المثيرة على الأراضي الآسيوية، بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس، 31 يوليو 2025، على ملعب في هونج كونج، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعوظية وقطر، والساعة الثالثة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام الودية

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير والتي ستقام على أرضية ملعب كاي تاك، عبر القنوات التالية.

قناة الشارقة الرياضية.

قنوات أبوظبي الرياضية.

قناة أون سبورت 2.

قناة عمان الرياضية.

قنوات SSC السعودية.

