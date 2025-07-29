نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراءة في عقل فيريرا.. تشكيل الزمالك المتوقع الموسم المقبل بعد الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الثامن من شهر أغسطس المقبل، ويستعد فريق الزمالك للدخول إلى الموسم الجديد بشكل مختلف عن الموسم الماضي.

تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك قبل انطلاق الموسم المقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ومن ثم أبرم الفريق 6 صفقات جديدة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» التشكيلات الأقرب للزمالك في الموسم المقبل، بعد الوافدين والراحلين، والتي ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: آدم الكايد، ناصر منسي، عبد الحميد معالي.

في سياق متصل، من الممكن أن تتغير بعض الأسماء، وكذلك بعض المراكز، حسب كل مباراة ومتطالبتها، من الممكن أن يبدأ فيريرا المباريات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، محمد السيد.

خط الوسط: محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمرو ناصر، أحمد شريف (سيف الدين الجزيري)، شيكو بانزا.

ومن المقرر أن فريق الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة انتقال اللاعب محمد إسماعيل إلى صفوف فريق، كذلك أيضا انتقال اللاعب أحمد ربيع قادما من فريق البنك الأهلي.