نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان الودية أمام بيرث غلوري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان الإيطالي لمواجهة بيرث غلوري وديًا بعد غد الخميس الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو الجاري.

ويستضيف ملعب "بيرث أوفال"، هذا اللقاء الودي الذي سيجمع بين فريقي اي سي ميلان وبيرث غوري يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ميلان ضد بيرث غلوري الودية

تبدأ أحداث مباراة اي سي ميلان ضد بيرث غلوري يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الواحدة والثلث ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية والثلث ظهرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بيرث غلوري الودية

لم تعلن أي قناة تليفزيونية حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إذاعة اللقاء الودي الذي سيجمع بين فريقي اي سي ميلان الإيطالي وبيرث غوري الذي سينطلق يوم الخميس المقبل استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.