نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد الودية القادمة أمام فولهام والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع نظيره فولهام الإنجليزي مساء غد الأربعاء، ضمن لقاء ودي بين الفريقين استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويحتضن ملعب "فيلا ريال دي سانتو"، هذه المواجهة الودية التي ستجمع بين فريقي الاتحاد وفولهام، ضمن التحضيرات الودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة الاتحاد ضد فولهام الودية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد فولهام غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد فولهام الودية

سيتم نقل وإذاعة مباراة الاتحاد ضد فولهام مساء غد الأربعاء، عبر تطبيق STC TV الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق راشد الدوسري.