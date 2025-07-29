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أحمد جودة - القاهرة - وادي دجلة يواصل تعزيز صفوفة قبل انطلاق الدوري استعدادا للموسم الجديد صفقات وداي د

قبل انطلاق الدوري.. وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الهولندي ميس كاندورب.

ميس كاندورب، يواصل نادي وادي دجلة العائد مجددًا للدوري الممتاز تدعيم صفوفة للموسم الجديد، وأتم نادي وادي دجلة اتفاقه مع اللاعب الهولندي ميس كاندورب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية بأن نادي وادي دجلة اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لضمه في صفقة انتقال حر.

توقيع العقد

ووصل اللاعب الهولندي إلى القاهرة للخضوع للفحوصات الطبية قبل إعلان انضمامه بشكل رسمي للصفوف الغزلان.

من هو اللاعب الهولندي ميس كاندورب

ميس كاندورب، وادي دجلة، وتأسس الجناح الأيمن في نادي ألكمار ولعب في ألمير سيتي ودي جرافشاب الذي تواجد ضمن صفوفة الدولي المصري الأسبق حازم إمام من قبل وتلستار الهولنديون.

وفي حال إبرام صفقة انتقاله إلى وادي دجلة بشكل رسمي فستكون التجربة والمغامرة الأولى للاعب خارج موطنه.

وخاض كاندورب في الموسم الماضي 36 مباراة رفقة تلستار وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

صفقات نادي وادي دجلة حتى الآن

وكان نادي وادي جلة قد أتم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في وقت سابق لضم اللاعب أحمد أيمن،

حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لوادي دجلة في حضور وكيله محمد كفتة.

ويلعب أحمد أيمن في مركز الظهير الأيمن وبدأ مسيرته في فريق النجوم.

وأعير إلى أسوان في صيف 2020، ثم خرج معارا مرة أخرى إلى السكة الحديد في الانتقالات الصيفية عام 2022.

واستقر أيمن نهائيا في الاتحاد السكندري في شتاء 2024.



وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 17 مباراة الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

وكما تعاقد نادي وادي دجلة مع عمرو حسام حارس مرمى زد لمدة 3 سنوات.

ولعب حسام مع المصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجت وإنبي، قبل انتقاله إلى إيسترن كومباني في سبتمبر 2021، حين صعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.