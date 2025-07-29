نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي وذلك بعد عودته رفقة فريقه من تركيا بعد نهاية فترة الإعداد.

وتم التحفظ على اللاعب بسبب واقعة انتحال وغش أثناء امتحانات معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس ووجود شخص لأداء الامتحان بدلا من رمضان.

ونفى أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، خلال توقيت الواقعة علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك الآتي: "ينفى اللاعب رمضان صبحى نفيًا قاطعًا أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية".

وحتى الان لم يظهر اي رد فعل من جانب اللاعب ولا محاميه في انتظار لما تسفر عنه الساعات القادمة.