نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر الودية القادمة أمام تولوز الفرنسي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره تولوز الفرنسي مساء غد الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار لقاء ودي بين الفريقين.

ويستضيف ملعب أونتيرسبرج أرينا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي النصر وتولوز، ضمن لقاء ودي بين الفريقين استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة النصر ضد تولوز الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد تولوز غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد تولوز الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد تولوز مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي بين الفريق السعودي والألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.