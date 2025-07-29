نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عبدالحميد معالي.. صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الموسم الجديد، بإبرام العديد من الصفقات والتدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كذلك أنهى فريق الزمالك معسكره الإعدادي في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد خوض العديد من التجارب الودية.

ونجح مسؤولو فريق الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، حسبما ذكرت مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بنادي الزمالك.

أبرم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي جاءت على النحو التالي:

المهدي سليمان - حارس مرمى

عمرو ناصر - مهاجم

أحمد شريف - مهاجم

شيكو بانزا - جناح أيسر

آدم الكايد - جناح أيسر

عبد الحميد معالي - لاعب وسط مهاجم

وفي سياق متصل، اقترب مسؤولو نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب الشاب محمد إسماعيل مدافع فريق زد، كذلك يتبقى لفريق الزمالك حسم صفقة أخرى في مركز خطوط الهجوم، حسبما علم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة داخل نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يشارك فريق الزمالك في الموسم المقبل، في العديد من البطولات، أبرزها:

الدوري المصري الممتاز، كأس الاتحاد الأفريقي، كأس مصر، كأس عاصمة مصر، كأس السوبر المصري.

يذكر أن فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الافريقي خلال النسخة الماضية، كذلك التتويج بلقب كأس مصر في الموسم الماضي.