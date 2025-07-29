نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد الودية القادمة أمام بورنموث والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، يوم 31 يوليو الجاري الموافق الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورنموث، من أجل بدء الموسم الجديد في أفضل استعداد من أجل العودة للمنافسة على البطولات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستذيع مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.