نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف.. ومصير «كوكا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للموسم الجديد، سواء بإقامة معسكر إعداد خارجي انتهى مساء الأحد الماضي في تونس، أو إبرام صفقات جديدة، كذلك أيضا برحيل بعض اللاعبين بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

جاء آخر الراحلين عن صفوف فريق الأهلي قبل بداية الموسم الجديد اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، والذي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر بوابة فريق كولومبوس كرو.

تداولت أخبار مؤخرا حول اقتراب اللاعب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط فريق الأهلي، من الرحيل عن صفوف فريق الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وتحديدا عبر بوابة فريق قاسم باشا التركي.

وضمت قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، العديد من اللاعبين، وهم:

وسام أبو علي، علي معلول، عمرو السولية، خالد عبد الفتاح، كريم وليد "ندفيد"، كريم الدبيس، أحمد خالد كباكا، حمزة علاء، رامي ربيعة، أكرم توفيق، عمر الساعي.

في سياق متصل، أبرم فريق الأهلي العديد من الصفقات الجديدة سواء قبل انطلاق كأس العالم للأندية أو بعد قدومه من البطولة، وهم:

أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن "تريزيجية"، ياسين مرعي، محمد شريف، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، محمد شكري.

وخاض فريق الأهلي معسكر إعداد الموسم الجديد في دولة تونس، في الفترة من 18 يوليو الجاري، وعادت بعثة الفريق مساء الأحد الماضي إلى الأراضي المصرية.