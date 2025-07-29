نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول الودية القادمة أمام يوكوهاما مارينوس والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، للمشاركة في مباراة ودية قوية أمام نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “نيسان ستاديوم” في مدينة يوكوهاما باليابان المباراة القوية بين فريقي ليفربول ويوكوهاما الودية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يوليو 2025

وستنطلق صافرة مباراة. ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس، في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما

ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن على حقوق إذاعة مباراة ليفربول ضد يوكوهاما، ولكن يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة “LFCTV” الخاصة بنادي ليفربول.