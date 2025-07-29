نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29- 7- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات المبارايات الودية التي تقام استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم الودية قبل انطلاق الموسم الجديد

الأهلي ضد إنبي؛ في تمام السادسة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مارسيليا ضد فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد الليبي ضد السويحلي، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاهلي طرابلس ضد الأخضر، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.