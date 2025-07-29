الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29- 7- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29- 7- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29- 7- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات المبارايات الودية التي تقام استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم الودية قبل انطلاق الموسم الجديد

ضد إنبي؛ في تمام السادسة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مارسيليا ضد فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد الليبي ضد السويحلي، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاهلي طرابلس ضد الأخضر، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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