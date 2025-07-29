نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولونيا يستهدف نجم النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث نادي بولونيا الإيطالي عن جناح جديد في سوق الإنتقالات بعد اقترابه من بيع دان ندوي إلى نوتنغهام فوريست بقيمة تتجاوز 40 مليون يورو.

ووفقًا لمصادر سكاي إيطاليا يضع بولونيا الجناح البرازيلي ويسلي لاعب نادي النصر كهدف ضمن الأهداف التي يريدها النادي لتعزيز مركز الجناح، ويرغب النادي الإيطالي بالحصول على اللاعب بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

ويتواجد اللاعب البرازيلي الشاب حاليًا في معسكر نادي النصر بالنمسا تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي يعمل على تجهيز فريق تنافسي على لقب الدوري الموسم المقبل.

ولعب ويسلي مع نادي النصر السعودي لمدة موسم واحد فقط، حيث اشتراه النادي السعودي من كورينثيانز مقابل 18 مليون يورو الصيف الماضي، وظهر ويسلي لاعب المواليد خلال الموسم الماضي في 22 مباراة بقميص النصر سجل خلالها هدف وحيد وصنع 3 أهداف.

