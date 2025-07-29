نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي القادسية السعودي يوم الاثنين تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر ياسر الشهراني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وعاد الشهراني إلى القادسية الذي ودعه قبل 13 عاما منتقلا إلى الهلال قبل بداية موسم 2012 - 2013 محققا العديد من البطولات المحلية والقارية.

وبدأ الشهراني مشواره مع كرة القدم في فئات القادسية السنية، وانتقل إلى الهلال حيث فاز بست بطولات دوري و5 بطولات كأس الملك، وبطولة كأس ولي العهد و5 بطولات في كأس السوبر السعودية وبطولتي دوري أبطال آسيا.

