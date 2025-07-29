نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات تحت الشمس.. توتر في الميدان وصدامات داخل لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد حكام الدوري المصري الممتاز لليوم الأخير من اختبارات اللياقة البدنية استعدادا للموسم الجديد والذي يبدأ في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

ولكن قبل اليوم الثالث من الاختبارات شهد اليوم الثاني أجواء مشحونة ومليئة بالمفاجآت، في ظل تصرف غير مسبوق من رئيس لجنة الحكام أوسكار، والذي اختار التواجد في أرضية الملعب بنفسه، في مشهد لم يخلو من التوتر والارتباك.

تصوير مباشر

الاختبارات شهدت بعد الارتباك بعد تواجد أوسكار بجانب الحكام الدوليين وتصويرهم بهاتفه الخاص، الأمر الذي تسبب في حالة ازعاج كبيرة بينهم، خاصة مع شعورهم بأن الأداء يخضع لـ "تحليل شخصي" وليس فقط لقياسات بدنية موضوعية.

البعض رواده الشعور بأن التصوير هو لتوثيق أي تعثر يُستخدم لاحقًا ضدهم، مما أضفى التوتر وغياب التركيز.

إنذارات غامضة

ووجه أوسكار إنذارات شفوية لعدد من الحكام دون إبداء أسباب واضحة، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة ودفع المعد البدني محمد أبو خاطر إلى الدخول في نقاش حاد مع رئيس اللجنة، معتبرًا أن الضغط النفسي والتعامل الإداري المتوتر يؤثر على النتائج.

اختبارات متأخرة... وحرارة الشمس تحسم السقوط

المرحلة الثالثة من الاختبارات التي خُصصت لعدد من الحكام الجدد والمتقدمين من المناطق، بدأت في الساعة 8:05 صباحًا، لكنها استمرت حتى التاسعة صباحا في موعد تصاعدت فيه درجات الحرارة.

الحكام الواعدين

اللجنة كانت لها قدرا من الصدمات بعد عدم تجاوز عدد من الحكام والمساعدين الاختيارات البدنية وسط تساؤل عن عدم الجاهزية.

فهل يكون اليوم الأخير مسك الختام الحكام أو تحدث المزيد من المفاجآة.