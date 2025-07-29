نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي المصري ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي للانضمام للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر الوطني للفئة السنية ذاتها.

ويبدأ المعسكر، اليوم الثلاثاء بمقر مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للشباب والمقرر إقامتها بدولة شيلي خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر المقبل وحتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.