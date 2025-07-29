نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنقاذ سريع برعاية رئاسية.. ماذا حدث للكابتن حسن شحاتة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمتابعة الطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على تكريم من قدّموا إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، لا سيما الرياضة، التي كانت ساحة بارزة لتألق الكابتن حسن شحاتة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

ويعد الكابتن حسن شحاتة أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية، حيث قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب ملايين المصريين.

وجاءت متابعة الدولة المصرية لحالته الصحية تقديرًا لما قدمه من عطاء مخلص ومسيرة حافلة بالإنجازات.

توجيهات رئاسية فورية بالرعاية الصحية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم رعاية طبية متكاملة للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث تم إدخاله المستشفى وخضع لعملية جراحية في القناة المرارية.

وتهدف التوجيهات الرئاسية إلى تقديم أقصى درجات الدعم والاهتمام، تكريمًا لمسيرة "المعلّم" وما يمثله من قيمة وطنية في تاريخ الرياضة المصرية.

حالة صحية مستقرة بعد الجراحة

طمأن الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، الجماهير المصرية على صحة الكابتن حسن شحاتة، مؤكدًا أن حالته مستقرة بعد العملية.

وأوضح أنه زار شحاتة في المستشفى ووجده بحالة جيدة، وسط حضور كبير من نجوم الكرة المصرية الذين حرصوا على زيارته تقديرًا لتاريخه الكبير.

وأضاف جعفر في تصريحات إعلامية أن "المعلّم" يتماثل للشفاء تدريجيًا، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من الأسرة الرياضية بحالته، مشيرًا إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي له خلال فترة التعافي.

اهتمام حكومي من وزارة الشباب والرياضة

من جانبه، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة عن كثب. وأجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا به بعد خروجه من غرفة العمليات للاطمئنان على حالته، كما تواصل مع نجله الكابتن كريم حسن شحاتة، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم.

وقد كلف الوزير اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية لـ "المعلّم"، والتنسيق المستمر مع الفريق الطبي المعالج، في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لرعاية رموزها في مختلف المجالات، وخاصة من أثروا المجال الرياضي بالإنجازات.

خروج من المستشفى وبداية مرحلة التعافي

في مساء الثلاثاء، غادر الكابتن حسن شحاتة المستشفى بعد خضوعه لعملية ناجحة، ويستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاج في منزله، تتطلب الراحة التامة لبعض الوقت. ومن المقرر أن يستكمل شحاتة المرحلة الثانية من علاجه الأسبوع المقبل تحت إشراف طبي متكامل.

وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة علاجية تشمل المتابعة الدقيقة لحالته الصحية، وتوفير كل ما يلزم لضمان التعافي الكامل.

إنجازات تاريخية لا تنسى

حفر الكابتن حسن شحاتة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعد قيادته للمنتخب الوطني للفوز بثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، في إنجاز لم يسبق لأي مدير فني مصري تحقيقه.

وشهدت تلك الحقبة أفضل فترات تألق الفراعنة، تحت قيادة فنية صارمة ومتميزة من شحاتة، الذي يُعرف بين الجماهير بلقب "المعلّم".