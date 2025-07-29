نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يضم ظهير فلامنجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي، الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي فرانكا من صفوف فلامنغو البرازيلي.

ووُلد فرانكا في عام 2003، وخاض أكثر من 100 مباراة بقميص فلامنغو، وشارك معه في مونديال الأندية بأميركا.

وفي 20 مارس (آذار) الماضي خاض فرانكا مباراته الأولى مع المنتخب البرازيلي الأول، خلال الفوز على كولومبيا 2 - 1.

وسيرتدي فرانكا القميص رقم 43، علمًا بأنه أصبح اللاعب البرازيلي رقم 46 في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

