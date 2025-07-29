نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يحسمها.. حقيقة رحيل ديانج وأسباب تعطيل صفقة كوكا وعدم إذاعة ودية الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي، العديد من الأخبار المتداولة والرد عليها، وكشف الستار عن بعض التساؤلات حول مصير الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

تحدث شوبير عن إذاعة مباراة اليوم للفريق، قائلا: "المدير الرياضي لفريق الأهلي محمد يوسف، فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق اليوم، ومنع أي وسائل إعلام تابعة للفريق أو غيره من نقل مباراة اليوم الثلاثاء أمام فريق إنبي وديا".

تابع شوبير: "المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، يريد الاطمئنان على الفريق، والوقوف على التشكيل الأنسب قبل بداية الموسم الجديد".

وعن حقيقة رحيل اللاعب المالي أليو ديانج، أكد شوبير قائلا: "ديانج سيكون حديث الصباح والمساء في الصحافة والإعلام خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض الأخبار من وحي الخيال، تتعلق برحيل اللاعب، وتحديدا عرض فريق بيراميدز".

أردف شوبير: "الأهلي يكثف مفاوضاته في الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب المالي أليو ديانج مع الفريق، واللاعب يتبقى له موسم مع الأهلي".

في سياق متصل، تحدث شوبير عن عرض فريق قاسم باشا التركي إلى اللاعب أحمد نبيل كوكا، قائلا: "الأهلي يقف في صف اللاعب، ولا يمانع خوضه تجربة الاحتراف".

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي يطالب بالتقدير المادي الجيد في صفقة انتقال اللاعب أحمد نبيل كوكا، كذلك أيضا نسبة إعادة بيع اللاعب مرة أخرى، وهو الشيء الذي يتفاوض عليه الأهلي في الفترة الحالية".