نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد عبدالقادر يرد على طلب فسخ عقده مع الأهلي للانتقال للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، على الأنباء المترددة حول رغبته في فسخ عقده من أجل الانضمام إلى الزمالك بشكل مجانٍ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كتب عبدالقادر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “في أكثر من موضوع بيتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا لأكثر من شهر ونص، ومطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه لأن كلها إشاعات وليس لها أساس من الصحة، ومش هطلع أوضحها لأن ده مش شغلي”.

وتابع عبدالقادر: “الإشاعات أصبحت بشكل مبالغ فيها، العيب ليس على من يطلقها، لكن العيب على الناس اللي بتصدق كلامه، وبتديله قيمة على إشاعات وكدب ده أولًا”.

وواصل: “ثانيا في موضوع بيتم تداوله إني طلبت بفسخ التعاقد مع الأهلي، وهذا ليس له أساس من الصحة، أنا لاعب ملتزم بعقدي، ولم يصدر مني أي شيء خلال شهر ونص يتم تداول الإشاعات فيها، بل ملتزم التزام تام بتعاقدي مع النادي الأهلي لحين حدوث أي جديد وشكرًا”.