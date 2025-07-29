عاجل- الرئيس السيسي يوجّه بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للكابتن حسن شحاتة تقديرًا لعطائه الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يوجّه بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للكابتن حسن شحاتة تقديرًا لعطائه الوطني

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والكاملة للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي لتقديم الدعم الطبي الفوري، انطلاقًا من التقدير الكبير الذي تكنه الدولة المصرية للكابتن حسن شحاتة، أحد أبرز الرموز في تاريخ الرياضة المصرية، والذي قاد المنتخب الوطني لتحقيق إنجازات تاريخية لا تُنسى، أبرزها الفوز بثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

ويحظى الكابتن حسن شحاتة بمكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية والعربية، لما يتمتع به من تاريخ حافل بالنجاحات كلاعب ومدرب، وشخصية وطنية ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

ويُعد هذا التحرك الرئاسي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على رعاية الرموز الوطنية في مختلف المجالات، واستمرارًا لنهج الدولة في تقديم كل أشكال الدعم والتقدير لمن خدموا الوطن بإخلاص وتركوا بصمة بارزة في مسيرته.

من جانبها، عبّرت أسرة الكابتن حسن شحاتة عن بالغ شكرها وامتنانها لتوجيهات الرئيس، مؤكدة أن هذا الموقف الإنساني ليس بجديد على القيادة السياسية التي لا تدّخر جهدًا في دعم أبنائها المخلصين.