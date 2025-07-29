نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يُقسّم لاعبي الزمالك لمجموعتين في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

و شهدت المجموعة الأولى التي أشرف عليها يانيك فيريرا المدير الفني، التركيز على أمور خططية متعلقة بالنواحي الهجومية.

في المقابل أدت المجموعة الثانية تدريبات خططية خاصة بالشق الدفاعي، ووسط الملعب، تحت قيادة الفرنسي بيير باهرلي وحازم إمام المدربين المساعدين.