نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن عن جدول مباريات المصري بكأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن جدول مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالنسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوض فيها المصري مبارياته بالمجموعة الثالثة، هذا وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي:



الجولة الأولى: الاتحاد السكندري والمصري وتقام على ستاد الاسكندرية.

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: باي

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام على ستاد برج العرب.