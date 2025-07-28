نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية صدمة في لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري المصري الممتاز والذي يستقبلها الملعب الفرعي في ستاد الدفاع الجوي.

وأسفرت اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول عن نجاح 41 حكما بواقع 28 حكما للساحة و13 حكما مساعد.



ولم يستطيع 7 حكام الساحة الاختيارات أبرزهم خالد الغندور- السيد شعبان- عمرو عايد - حسني سلطان- هشام القاضي

وأجريت الاختبارات بإشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية وتواجد محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وجدير بالذكر أن الاختيارات انطلقت منذ الأمس وشهدت نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.