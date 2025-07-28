الرياضة

فيريرا يشرح خططه للاعبين في محاضرة فنية استعدادًا للموسم الجديد

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فيريرا يشرح خططه للاعبين في محاضرة فنية استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على نقل العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات، في إطار البرنامج الفني الموضوع للاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تحت قيادة يانيك فيريرا تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة.

وقام أعضاء الجهاز المعاون  بتدوين كافة الملاحظات ونقلها للمدير الفني للوقوف على الأخطاء وتصحيحها خلال التدريبات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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