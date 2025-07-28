الرياضة

نجم الإسماعيلي يتعرض للإصابة خلال ودية زد إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد

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نجم الإسماعيلي يتعرض للإصابة خلال ودية زد إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

تعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته بمواجهة زد الودية المقامة حاليا بمعسكر الفريق بالإسكندرية.

وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لاستعادة جهوده في أسرع وقت لضمان مشاركته في الموسم الجديد رفقة الدراويش.

ويلتقي الفريق في الوقت الحالي مع منافسه زد ضمن سلسلة تجاربه الودية استعدادا للمشاركة بالنسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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