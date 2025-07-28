نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الإسماعيلي يتعرض للإصابة خلال ودية زد إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته بمواجهة زد الودية المقامة حاليا بمعسكر الفريق بالإسكندرية.

وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لاستعادة جهوده في أسرع وقت لضمان مشاركته في الموسم الجديد رفقة الدراويش.

ويلتقي الفريق في الوقت الحالي مع منافسه زد ضمن سلسلة تجاربه الودية استعدادا للمشاركة بالنسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.