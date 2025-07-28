نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بيراميدز أمام تراكتور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام تراكتور بطل الدوري الإيراني بالتعادل السلبي دون أهداف، في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويواجه مع نظيره تراكتور بطل الإيراني على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وسيطر بيراميدز على أغلب أوقات الشوط وكان الأخطر في كل شيء ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق في نهاية الشوط، الذي انتهى بالتعادل.