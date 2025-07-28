فريق العروبة يصل لنهائي دوري الهواة بمحافظة الداخلية

نزوى ـ من سالم السالمي: في مواجهة مثيرة ضمن نصف نهائي دوري الهواة لكرة القدم «شجع فريقك» بمحافظة الداخلية حسم فريق العروبة تأهله إلى النهائي بعد تعادل سلبي أمام فريق العين في الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وأظهر لاعبو العروبة تركيزًا عاليًا وحسموا المباراة بنتيجة 5 مقابل 3 في سلسلة الركلات، ليضربوا موعدًا مع النهائي الكبير بكل جدارة وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة القادم حيث يلتقي العروبة مع فريق الفرفارة في صراع مرتقب على لقب البطولة.

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