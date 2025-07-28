بهلاء ــ من مؤمن الهنائي : تشهد ملاعب فريق بلادسيت التابع لنادي بهلاء حركه رياضية متواصلة خلال الإجازة الصيفية من خلال التدريبات اليومية للفريق الأول والبرنامج الأسبوعي التدريبي للمواهب الكروية لفئات البراعم و الأشبال والناشئين في أكاديمية ستار ووي التي تعمل على صقل وتعليم وتدريب الفئات العمرية المهارات الكروية وأوضح المدرب الوطني عبدالله بن خميس الهنائي أن الأكاديمية إنطلقت من محافظة مسقط من ملعب الشباب بنادي السيب في مايو 2023م لتحط رحالها في ملاعب فريق بلادسيت بعد جاهزية ملعبي الفريق المعشبين ويشرف على تدريب المواهب الكروية في مختلف الفئات العمرية أربعة مدربين وطنيين مؤهلين مشيرا أن الأكاديمية تستوعب الآن 65 لاعبا وفق الفئات المذكورة وهذه المجموعة بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر القادم ومن أهداف الأكاديمية المساهمة في استثمار الإجازة الصيفية وتحفيز المواهب الناشئة لممارسة كرة القدم بشكل علمي وعملي محفز لتطوير مهاراتهم بالشكل الصحيح داخل الملعب وخارجه وتوجيههم في تحسين جودة أدائهم لفنون اللعبة على المستوى المحلي كما تسعى الأكاديمية إلى مد جسور التعاون والمشاركة مع المؤسسات الرسمية كالأندية والمدارس التعليمية والفرق الأهلية في إبراز الدور الإيجابي لرياضة الناشئة وكذلك القيام بواجب الخدمة الاجتماعية بما يعزز الارتقاء بالناشئة وأشاد المدرب الوطني عبدالله بن خميس الهنائي بتعاون فريق بلادسيت من خلال حرصهم على توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب المواهب وكذلك الدور الإيجابي لأولياء أمور اللاعبين في تشجيع أبنائهم ومؤازرتهم للوصول للتألق والإبداع .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 65 لاعبا فـي الفئات العمرية يواصلون تدريباتهم بأكاديمية ستار ببهلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.