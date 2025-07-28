تواصل فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة مسندم

تُواصل إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم تنفيذ برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2025 في المجمع الرياضي بخصب حيث تشهد فعاليات رياضية وثقافية متنوعة إقبالاً كبيراً من أبناء المحافظة والمقيمين وتشمل الأنشطة الرياضية مدارس تدريبية لتعليم كرة القدم، السباحة، كرة اليد، وكرة الطائرة، إلى جانب حلقة عمل للإسعافات الأولية، بينما تتضمن الفعاليات الثقافية ورش الرسم التشكيلي، فن الإلقاء، التصوير بالهاتف، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والسعفيات. ويهدف البرنامج إلى استقطاب جميع شرائح المجتمع لتعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، واستثمار أوقات الفراغ في تعلم مهارات مفيدة. وأكد عبدالرحمن بن أحمد الملا مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم أن الفعاليات تهدف إلى صقل مواهب الشباب شغل أوقات فراغهم بما يفيد، وبناء شخصياتهم من خلال برامج رياضية وثقافية تحت إشراف مدربين متخصصين حيث تم الإعداد للبرنامج مبكراً من خلال اجتماعات تنسيقية وتحديد فترتي عمل صباحية ومسائية مع توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاحه. ويؤكد الملا أن هذه البرامج ليست مجرد ترفيه، بل استثمار في المستقبل، حيث تعزز الانضباط، العمل الجماعي، والمثابرة، وتوسع المدارك الثقافية، مما يسهم في بناء أجيال قوية ومبدعة قادرة على مواجهة تحديات الحياة.

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