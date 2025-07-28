نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية مران الزمالك استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس الأحد بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.