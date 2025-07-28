ختام المهرجان الأول للبراعم والأشبال بفريق غضفان بولاية لوى

شناص ـ من إبراهيم الفارسي :

احتفل في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بختام فعاليات المهرجان الأول للبراعم والاشبال لكرة القدم والذي نظمه فريق غضفان التابع لنادي السلام بملعبه وسط أجواء مفعمة بالحماس وروح التنافس الشريف حيث أشرف على فعاليات المهرجان مجموعة من مدربي الفريق وهم : سعيد بن عبدالله المعمري واحمد المعمري وكرم البلوشي ومحمد المعمري بمشاركة أكثر من (100) لاعب من مواليد 2006 والى 2010 م استمرت الفعاليات قرابة شهرا واحد .

رعى حفل الختام أحمد بن علي المعمري بحضور عدد من رؤساء وممثلي الفرق الأهلية وعلى هامش المهرجان نظم فريق غضفان بطولة لفئة البراعم حيث شهدت تنافسا قويا بين الفرق المشاركة أظهر فيها اللاعبون الصغار مهاراتهم وروحهم الرياضية العالية أسفرت البطولة عن تتويج فريق النصر بطلا لها وفي ختام فعاليات المهرجان قام راعي المناسبة بتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين وتقديم الهدايا التذكارية لجميع اللاعبين المشاركين والمنظمين وكل من اسهم في إنجاح الفعالية تقديرا لجهودهم وروحهم الإيجابية في هذه التظاهرة الرياضية الناجحة.