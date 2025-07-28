مارتنز يهدف لحصد ذهبية فـي أولمبياد 2028

سنغافورة ـ د. ب. أ: يهدف السباح الألماني لوكاس مارتنز على حصد ميدالية ذهبية أولمبية في 2028 بلوس أنجليس بعدما حصد أول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم. وقال مارتنز في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني للسباحة امس الاثنين إن أهدافه لم تنته بعد نجاحه بالأمس في بطولة العالم بسنغافورة في سباقه المفضل 400 متر حرة. وقال :» على العكس تماما، أبلغ 23 عاما فقط، لذلك، مازال لدي بعض السنوات. بالطبع أولمبياد لوس أنجليس هي هدفي الأكبر».وفاز مارتنز بالميدالية الذهبية الأولمبية العام الماضي في نفس المسابقة في باريس، وحطم الزمن العالمي في أبريل والآن لديه لقب بطولة العالم، وفاز باللقب الأوروبي أيضا في 2022. وقال مارتنز إنه يحب التنافس أمام أفضل السباحين في العالم ولن يمانع «حصد المزيد من الميداليات» في مسيرته. ويمكن أن يحدث هذا في سنغافورة حيث يعتزم مارتنز المنافسة في تصفيات سباق 800 حرة اليوم الثلاثاء، على أن يقام السباق النهائي في اليوم التالي. ولدى مارتنز ميدالية فضية من البطولة الأوروبية التي أقيمت في عام 2022 في ذات السباق. وقال :» لدي يوم لكي ارتاح وبعدها سأشارك في سباق 800 متر. في منافسات سباق 800 متر أعتقد أن التنافس يصبح أصعب من أي مسافة أخرى».