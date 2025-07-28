نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة تراكتور الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره تراكتور بطل الدوري الإيراني في السادسة من مساء اليوم على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس