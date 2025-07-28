بوكا يسقط أمام أوراكان وريفر يتعادل مع سان لورينزو

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أحمد جودة - القاهرة -

مني بوكا جونيورز بهزيمة على ملعب أوراكان بنتيجة 1-0، بينما تعادل ريفر بليت سلبيًا على أرضه أمام سان لورينزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني.

بهذه الخسار يشهد بوكا أسوأ سلسة نتائج في تاريخه، بخوضه 11 مباراة على التوالي لم يذق في أي منها طعم الانتصار.



سجل ماتكو ميليفيتش الهدف الوحيد في المباراة، ليحصد أوراكان أول ثلاث نقاط له في البطولة، يحتل بها المركز الـ11 بترتيب المجموعة الأولى من البطولة، التي يتصدرها إستوديانتس بـ6 نقاط.

أما بوكا جونيورز فتجمد رصيده عند نقطتين بالمركز الـ13 (الثالث من القاع)، مواصلًا سلسلة نتائجه السيئة، التي تضمنت ثلاث إقصاءات: في مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني (أبرتورا)، وكأس العالم للأندية، وكأس الأرجنتين.

في حين لم يتمكن ريفر بليت من تجاوز تعادله السلبي على أرضه في مباراة الديربي أمام سان لورينزو، في مباراة شهدت خروج لاعبه الجديد ماكسيميليانو سالاس مصابًا.

وهكذا يحافظ فريق "المليونيرات" على سجله الخالي من الهزائم، لكنه لم يتمكن من تحقيق فوزه الثالث عقب انتصاريه أمام بلاتينسي (3-1) وإنستيتوتوتو (4-0)، يرفع رصيده إلى 7 نقاط، محافظا على صدارة المجموعة الثانية من البطولة.

في حين يحتل سان لورينزو المركز الثالث بترتيب نفس المجموعة برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف فقد خلف روساريو الوصيف.