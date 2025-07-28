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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في النسخة 15 من بطولة كأس الأمم للسيدات التي اختتمت في المغرب، يوم السبت الماضي.

"كاف" يُعلن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في بطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب

انتزع منتخب نيجيريا كأس البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا، وذلك بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3 / 2 أمام المغرب الذي خسر النهائي للمرة الثانية على التوالي.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) التشكيل المثالي الذي ضم أربع لاعبات من نيجيريا، وثلاث لاعبات من جنوب إفريقيا، ولاعبتين من المغرب ومثلهما من منتخب غانا، الفائز بالميدالية البرونزية.

وتواجد في التشكيل المثالي كل من حارسة مرمى نيجيريا تشياماكا ننادوزي، ورباعي الدفاع ميتشل ألوزي (نيجيريا)، بامباناني مباني وكارابو دلاميني (جنوب إفريقيا)، وبورتيا بواكي (غانا).

وفي الوسط اختير كل من، جريس أسانتيوا (غانا) وريفولي جاني (جنوب إفريقيا) وغزلان شباك قائدة منتخب المغرب وهدافة البطولة برصيد 5 أهداف.

وفي خط الهجوم، تواجدت المغربية الأخرى ابتسام الجرايدي رفقة ثنائي نيجيريا رشيدات أجيبادي، وإستر أوكورونكو الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في المباراة النهائية.