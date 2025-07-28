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أحمد جودة - القاهرة -

انضم مايك بندرس، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى صفوف ستراسبورج الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

تشيلسي يُعير بندرس إلى ستراسبورج

وانضم بندرس /19 عاما/ إلى صفوف تشيلسي في أغسطس 2024 مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (55ر19 مليون دولار) من جينك البلجيكي، حيث قضى الموسم مع الفريق، قبل أن ينضم لقائمة تشيلسي، التي اختارها إنزو ماريسكا، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة وفاز بها الفريق اللندني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بندرس يعد واحدا من أفضل الحراس الشباب الواعدين في أوروبا.

وصعد بندرس من أكاديمية جينك وشارك في سبع مباريات لمنتخب بلاده تحت 19 عاما.