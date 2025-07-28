نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعثر صفقة انتقال تيموثي وياه من يوفنتوس إلى مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحافية إيطالية بأن صفقة انتقال النجم الأمريكي تيموثي وياه من يوفنتوس إلى مارسيليا الفرنسي قد تعثرت نتيجة خلاف مادي بين الناديين حول قيمة الصفقة.

تعثر صفقة انتقال تيموثي وياه من يوفنتوس إلى مارسيليا

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" طلب يوفنتوس 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن وياه، في حين يرفض مارسيليا تجاوز عرض الـ15 مليون يورو كحد أقصى.

وعلى الرغم من وصول وكيل اللاعب إلى تورينو لمحاولة التوسط، لا تزال المفاوضات معلقة.

المصدر أوضح أيضًا أن يوفنتوس لا يمانع الإبقاء على وياه ضمن صفوفه، بخاصة إذا لم تُلبَّ مطالبه المادية، رغم ترحيبه بأي دعم مالي في حال توفر عرض مناسب.

وكان نادي نوتنجهام فورست الإنجيزي قد قدم عرضًا رسميًا سابقًا، لكن اللاعب نفسه رفض فكرة الانتقال إلى إنجلترا.