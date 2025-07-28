نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد على قائمة المعروضين للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس، بعد أن أصبح على ما يبدو متاحًا في سوق الانتقالات. ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد بدأت في الاستماع للعروض المقدمة للاعب، في ظل الاهتمام المتزايد من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويُعد نادي ليفربول أحد أبرز المهتمين بخدمات رودريغو، في حين دخلت الأندية السعودية أيضًا على خط المفاوضات، وأبدت اهتمامًا ملموسًا بضمه. لكن الجديد في هذا الملف هو دخول نادي توتنهام هوتسبير على الخط، حيث تشير المصادر إلى أن النادي اللندني تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 90 مليون يورو.

ورغم ضخامة العرض، إلا أن إدارة ريال مدريد تراه غير كافٍ. فقد أكدت مصادر مقربة من النادي لموقع “ديفنسا سنترال” أن الرئيس فلورنتينو بيريز لن ينظر في أي عرض يقل عن 100 مليون يورو. ويُدرك بيريز أن رودريغو قد يكون الصفقة الأضخم للنادي هذا الصيف، خصوصًا أنه يرى فيه أحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم، رغم أنه لا يمانع في رحيله إن كانت الصفقة مرضية ماديًا.

في المقابل، يتمسك النادي بموقفه بعدم التفريط باللاعب بسعر أقل من قيمته، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السوق. كما أن أي صفقة مستقبلية يجب أن تراعي أيضًا مطالب اللاعب الشخصية وشروطه المالية.

ويُشار إلى أن رودريغو لم يكن عنصرًا أساسيًا في كأس العالم للأندية، إذ شارك أساسيًا في مباراة واحدة فقط، وغاب عن بعض المباريات تمامًا، وهو ما يُعد مؤشرًا على موقعه الحالي في خطط المدرب تشابي ألونسو، الذي يعتمد عليه، لكن ليس كلاعب رئيسي.

نحو مونديال 2026

مع اقتراب كأس العالم 2026، يحرص رودريغو على الحفاظ على مستواه من أجل ضمان مكان له في قائمة المنتخب البرازيلي، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

من جهتها، تؤكد مصادر من داخل النادي الملكي أن كل السيناريوهات واردة حتى إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس. ولا يُستبعد حدوث مفاجآت سواء على صعيد التعاقدات أو رحيل اللاعبين.

وفي الوقت الحالي، يقضي رودريغو عطلته الصيفية، على أن يلتحق بتحضيرات ما قبل الموسم في الرابع من أغسطس المقبل في مدينة فالديبيباس الرياضية.

