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أحمد جودة - القاهرة - عقد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اجتماعا مع مسئولي نادي بيراميدز، بالفيديو كونفرانس من تركيا، بشأن الترتيبات الخاصة بمباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال، والمقرر إقامتها يوم ١٤ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

فيفا يجتمع بمسؤولي بيراميدز بشأن مواجهة أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على إنهاء إجراءات وصول مسئولي الفيفا وبعثة الفريق النيوزيلندي وتأشيرات الوصول وفنادق الإقامة والتنقلات والأمور الخاصة بالإعلانات، وكذلك الرعاة والامتيازات المالية الخاصة بمشاركة بيراميدز في اللقاء، وغيرها من الأمور التنظيمية.

ومثل بيراميدز في الاجتماع، عمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال والعلاقات المؤسسية، وأحمد زاهر مدير الفريق، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد طاهر إداري الفريق.

