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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو إن لاعبي فريقه محترفون ولن يسمحوا للتكهنات المستمرة بشأن رحيل المهاجم ألكسندر إيزاك عن ملعب سانت جيمس بارك بالتأثير على تركيزهم أثناء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رحيل إيزاك يخيم على أجواء معسكر نيوكاسل

تم استبعاد إيزاك، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الموسم الماضي ليتأخر عن المصري محمد صلاح هداف ليفربول والحائز على الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفًا، من تشكيلة نيوكاسل في جولته الإعدادية للموسم في آسيا.

وانضم المهاجم (25 عامًا)، الذي شارك في 52 مباراة مع منتخب السويد، إلى نيوكاسل قادمًا من ريال سوسييداد عام 2022 وسجل منذ ذلك الحين 62 هدفًا في 109 مباريات في كافة المسابقات.

وبعد هزيمة نيوكاسل 3-2 أمام آرسنال في سنغافورة أمس الأحد، قال هاو للصحافيين إن الجولة كانت "عملًا معتادًا للاعبين".

وأضاف: "عندما تشارك في مثل هذه الجولات الخارجية لا تحصل على فرصة للتفكير في أي شيء آخر غير التدريب والمباراة التالية، فالمستوى مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى في هذه المباريات يتعين علينا أن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية.

وتابع: "علينا أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا. لذلك بطبيعة الحال، أعتقد أننا سنفتقد لاعبا بجودة أليكس وهذا ما سيؤثر على الفريق. لا شك في ذلك.

وأضاف: "لا أستطيع أن أزعم أن اللاعبين لا يشعرون بذلك. لكنهم مجموعة من اللاعبين المحترفين للغاية، وأداءهم رائع فيما يتعلق بإدارة الموقف".