نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 نادي يشارك في القسم الثالث لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مشاركة 20 نادي بمسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية لموسم 2025-2026

ويشارك في القسم الثالث لكرة القدم النسائية كلًا من أندية ستارز سبورت ومحطة كهرباء الجنوب وسيتي كلوب وسيراميكا كليوباترا والبطل الاوليمبي وفاركو وحرس الحدود ومركز شباب العمراوي وشباب ارمنا ومركز شباب الخيارية ومركز شباب البرجاية، ذلك إضافة لمشاركة 9 أندية للمرة الأولى وهم كلًا من غزل المحلة والنصر بأسوان والجزيرة وسقارة ومركز شباب عرب الحصن وفي اف سي والصيد بالدقي والسيليين.

كما يشارك نادي الاسماعيلي بالقسم الثالث بعد هبوطه من دوري القسم الثاني الموسم الماضي بعد تزيله جدول ترتيب القسم الثاني لكرة القدم النسائية ليشارك للمرة الاولى في تاريخه بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية هذا الموسم.

