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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري، أن الدولي المغربي وليد الكرتي سيغيب عن مواجهة فريقه أمام تراكتور الإيراني، في ختام معسكر الفريق التحضيري استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

الكرتي يغادر معسكر بيراميدز بسبب ظرف عائلي.. ويغيب عن ودية تراكتور

وأوضح سعيد أن الكرتي حصل على إذن خاص بمغادرة المعسكر قبل نهايته، متوجهًا إلى بلده المغرب للاطمئنان على أسرته بعد استقباله مولوده الجديد خلال فترة التواجد في المعسكر.

وأكد أن النادي تفهّم الظرف العائلي للاعب، ووافق على سفره دون المشاركة في المباراة الودية المقررة اليوم الإثنين، على أن يعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة راحته، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اعتبارًا من الأول من أغسطس، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.