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أحمد جودة - القاهرة -

تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم التعاقد مع صفقة رومانية مميزة قبل غلق فترة الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

الزمالك يدرس التعاقد مع صفقة رومانية.. وعائق وحيد يمنع حسمها

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك استفسر عن ضم الجناح الروماني أندريه كورديا لاعب فريق الطائي السعودي".

وتابع:" كورديا لديه طلبات مالية معينة ومازال الموقف حتى الآن معلق في حالة إصرار اللاعب على طلباته المادية حيث يرى نادي الزمالك أن هناك مغالاة في مطالب اللاعب المالية".