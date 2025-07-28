الرياضة

كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد

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كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الثلاثي الذي سيكون في تشكيل الفارس الأبيض الأساسي في الموسم الجديد، وفقا لما أكده الإعلامي كريم رمزي.

وأوضح كريم رمزي في تصريحاته عبر برنامج "رقم 10" على القناة  الأولى بالتلفزيون المصري: "ياينك فيـريرا معجب جدا بناصر منسي وأحمد حمدي وشيكو بانزا".

وأضاف:" هذا الثلاثي سيكون في التشكيلة الأساسية أغلب الوقت، في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، وتذكروا هذا الكلام جيدا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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