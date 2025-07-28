نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة "سبورت توك" البريطانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب النجم البرتغالي جواو فيليكس من الانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، بعد تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من "العالمي".

النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم

وذكرت الصحيفة أن اللعب بجوار قائد الفريق كريستيانو رونالدو، وفي عام سيشهد إقامة بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يمثل فرصة ذهبية لفيليكس لتعزيز حظوظه في العودة إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي.

وكان فيليكس قد انتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في يناير 2023، قبل أن يُعار لاحقًا إلى برشلونة، حيث سجل 10 أهداف في 44 مباراة، ما دفع إدارة "البلوز" إلى ضمه بشكل دائم مقابل 42 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لسبع سنوات.

ورغم التوقعات الكبيرة، لم يخض اللاعب سوى 20 مباراة في النصف الأول من الموسم قبل أن يُعار مجددًا إلى ميلان، ويسعى حاليًا لإحياء مسيرته من خلال تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وفي الوقت ذاته، يسعى تشيلسي إلى تعزيز خط هجومه بصفقات جديدة، حيث ضم مؤخرًا ليام ديلاب من إبسويتش، وجواو بيدرو من برايتون، إلى جانب جيمي غيتنز والبرازيلي الواعد إستيفاو، ما قد يفتح الباب أمام رحيل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم كريستوفر نكونكو، الذي يعاني من إصابات متكررة ويثير اهتمام بايرن ميونخ.