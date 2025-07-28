نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: التواصل مع زيزو انقطع منذ هذه اللحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق السيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن غضبه الشديد من النجم الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي.

وقال طارق السيد في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" التواصل انقطع مع زيزو عقب الإنتقال إلى الأهلي".

وأضاف:" تشاجرت مع والد زيزو في حديث سابق لأنني كنت غاضب من اللعب بمشاعر الجماهير، وكان والده قد أخبر كابتن حازم إمام أن اللاعب لم يوقع في أي مكان وهذا أمر يثير غضبنا".