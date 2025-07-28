نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء مهند زيادة مهاجم المصري لمعسكر منتخب مصر للناشئين " 2009 " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء مهند زيادة لاعب فريق المصري تحت 16 عامًا - الفئة العمرية 2009 - للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين والذي ينطلق غدا الثلاثاء بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر لمدة يومين.

الجدير بالذكر أن اللاعب مهند زيادة يشغل مركز رأس الحربة كما يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم وقد قدم اللاعب مستويات متميزة مع فريق المصري خلال الموسمين الأخيرين تحت قيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه وهو الأمر الذي استحق معه اشادة الجهاز الفني لقطاع الناشئين بالنادي بقيادة الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.