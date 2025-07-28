نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك: مرحلة التتويج بالدوري ستكون "تكسير عظام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد احمد سمير، نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنه يتمنى نجاح الصفقات الجديدة، مشددا على ضرورة انسجامها سريعا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " الحكم على الأداء والإنسجام يين اللاعبين والجهاز الفني بعد خمس مباريات من بطولة الدوري، وتحقيق الفوز في اللقاءات الأولى سيعطى الفريق دوافع والتربع على القمة منذ البداية".

وأضاف: "مرحلة التتويج ستكون صعبة لأن الزمالك سيواجه أقوى 6 فرق على دورين وستكون بمثابة تكسير عظام".