نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير: وافقت على التواجد مع الرمادي دون تفكير.. ومسؤولي الأولمبي رفضوا لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أنه وافق على التواجد ضمن الجهاز المعاون لأيمن الرمادي خلال الفترة الماضية دون تفكير.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "وافقت على الفوز في التواجد مع أيمن الرمادي عندما تحدث معي على الرغم مم رفض مسؤولي النادي الأولمبي الاستغناء عني بسبب النتائج المميزة للفريق خلال تواجدي".

وأضاف: "الزمالك صنع اسمي ولذلك عندما تحدث معي أيمن الرمادي وافقت ولأنني أيضا أحب هذا الرجل، والنادي الأولمبي تحت قيادتي كان يحقق نتائج مميزة للغاية لذلك كانوا يرفضون رحيل عن تدريب الفريق".